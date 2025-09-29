WP: Орегон подал в суд на Трампа за ввод Нацгвардии в Портленд

Губернатор Тина Котек заявила, что 27 сентября говорила с американским президентом по телефону, заверив, что в Портленде нет угрозы национальной безопасности США

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Штат Орегон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за его распоряжение о вводе подразделений Национальной гвардии в Портленд для "борьбы с внутренним терроризмом". Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, прокурор штата Дэн Рэйфилд подал иск 28 сентября в суд Орегона на основании "незаконной федерализации Национальной гвардии". Губернатор Тина Котек заявила, что 27 сентября говорила с Трампом по телефону, заверив, что в Портленде, как и в любом другом городе штата, нет угрозы национальной безопасности США.

27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих в крупнейший город штата Орегон для борьбы с "внутренним терроризмом". По его словам, войска необходимы "для защиты разоренного войной Портленда и любых объектов ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США - прим. ТАСС), подвергающихся атакам со стороны [членов движения леворадикального толка] "Антифа" и других внутренних террористов". 25 сентября президент подписал меморандум о противодействии внутреннему терроризму и организованному насилию на политической почве в Соединенных Штатах. 22 сентября он подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией.