Из-за обстрелов ВСУ внешнее электроснабжение станции нарушено уже пять дней

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил в понедельник ситуацию вокруг Запорожской АЭС, внешнее электроснабжение которой нарушено уже пять дней, с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Гендиректор международной организации подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС остается сложной. "Внешнее электроснабжение нарушено уже пять дней. Я обсуждал это в пятницу с президентом Путиным, а сегодня - с министром (иностранных дел Украины - прим. ТАСС Андреем) Сибигой", - сказал он в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности, мероприятие транслировалось онлайн.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало 10-м подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на объекте постоянно находятся эксперты Секретариата МАГАТЭ. Их состав регулярно ротируется.