По данным портала, многие европейской политики рассматривают инициативу Еврокомиссии как "отработанный материал", который может привести к серьезным проблемам

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Инициатива Евросоюза по выделению Украине "репарационного кредита" за счет замороженных в Европе российских активов может обернуться провалом из-за разногласий. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, многие ключевые игроки европейской политической арены рассматривают инициативу Еврокомиссии (ЕК) как "отработанный материал", который в перспективе может привести к серьезным проблемам. Бельгия, на территории которой заморожена большая часть активов РФ, неоднократно выступала против этого шага, опасаясь, что он подорвет доверие инвесторов к Еврозоне. По словам источников Euractiv, документ ЕК, представленный странам-участницам в преддверии вынесения официального предложения по активам для дискуссии, не смог полностью развеять опасения бельгийских властей.

По информации источника, в Европейском центральном банке (ЕЦБ) также недовольны инициативой ЕК и тем, как она была представлена. Собеседник портала отметил, что глава ЕЦБ Кристин Лагард была "крайне разочарована" тем, что ЕК не подготовила никакой письменной презентации своих идей в преддверии встречи министров финансов стран ЕС в Копенгагене, на которой обсуждалось использование российских активов на нужды Украины.

Европейские чиновники, с которыми пообщался портал, подчеркнули, что разногласия вокруг "репарационного кредита" вряд ли удастся урегулировать на неформальном саммите лидеров ЕС, который пройдет 1 октября в датской столице. "Это очень сложный вопрос, имеющий много финансовых и юридических последствий, и я бы не ожидал, что лидеры будут вдаваться в подробности этих последствий. Но, конечно, необходимы политические указания относительно того, готовы ли они над этим работать", - заявил собеседник Euractiv.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.