Премьер-министры двух стран заявили, что Евросоюз и государства - члены сообщества должны "сыграть ключевую роль" в оказании помощи Киеву

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава правительства Швеции Ульф Кристерссон направили в Еврокомиссию совместное письмо, в котором написали, что на финансовые нужды Украине в 2026 и 2027 годах может понадобиться до €130 млрд. Текст письма опубликовала пресс-служба правительства Финляндии.

"Непокрытые финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах, с учетом бюджетной и военной помощи, оцениваются в €130 млрд. Ожидается, что дефицит финансирования может возникнуть уже во втором квартале 2026 года", - говорится в заявлении.

Премьер-министры заявили, что Евросоюз и государства - члены сообщества должны "сыграть ключевую роль" в оказании помощи Киеву. Они предложили "максимально использовать российские замороженные активы" в виде кредитов для помощи Украине. Также главы правительств заявили, что Украина должна будет вернуть кредитные средства после получения "военных репараций". Наряду с этим Орпо и Кристерссон подчеркнули важность оборонного и промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной.

Как сообщила пресс-служба правительства, отправленное письмо "не является официальным документом". Вопрос предоставления помощи Украине будет обсуждаться во время неформального саммита ЕС в Копенгагене, который пройдет с 1 по 2 октября.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.