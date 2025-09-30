Трамп повторил словосочетание "бумажный тигр" вопреки обещаниям

Президент США выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил страны

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о России, вновь упомянул словосочетание "бумажный тигр" вопреки обещаниям более не применять в адрес государств такое выражение. Такую позицию он изложил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

Ранее Трамп уже выступал с критикой действий РФ в украинском конфликте, назвав Россию "бумажным тигром", но позднее пообещав больше никого так не называть.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что слова Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром", являются лишь проявлением публичной дипломатии.

Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал выпады Трампа в адрес России от 23 сентября как свидетельство того, что глава Белого дома "снова попал в альтернативную реальность". Трамп, по выражению Медведева, "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия".

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК, что Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает.