Демократы в Сенате предпочли приостановить работу правительства, не поддержав законопроект, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не намерен больше проводить голосование во вторник, что делает неизбежной частичную приостановку работы федерального правительства (шатдаун) страны в ближайшие часы. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

По его словам, демократы в Сенате "предпочли приостановить работу правительства", поскольку не поддержали законопроект республиканцев, нацеленный на предотвращение шатдауна. "Демократы решили приостановить работу правительства сегодня вечером, но мы можем возобновить ее завтра (в среду по мск - прим. ТАСС). Для этого нужно лишь то, чтобы несколько демократов вместе с республиканцами поддержали чистый двухпартийный законопроект о финансировании", - добавил он.

Ранее во вторник Сенат отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. В связи с этим становится неизбежной частичная приостановка работы правительства в полночь на 1 октября по местному времени (07:00 мск среды).

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предписало американским ведомствам реализовать планы, предусмотренные на случай временного прекращения финансирования. Как подчеркнуло управление, профильные чиновники должны прийти на работу в среду, чтобы "организованно принять меры", связанные с шатдауном.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о дальнейшем выделении средств на работу федерального правительства. Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в стремлении спровоцировать шатдаун в политических целях.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершился 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

История приостановок работы правительства США

Согласно законодательству США, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.