Глава Евросовета заявил о подготовке почвы для вступления Украины в ЕС

Антониу Кошта сообщил, что настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. В Евросоюзе занимаются подготовкой вступления Украины в состав сообщества. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене.

"Мы также подготавливаем почву для вступления Украины в Европейский союз", - сказал он. По его словам, Еврокомиссия признает проведение Киевом реформ, связанных с присоединением к ЕС. "Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства", - подчеркнул Кошта. По его утверждениям, "расширение укрепит Европу".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в ЕС, подчеркнув, что оно будет означать войну в Европе. По его словам, ассоциация Киева с ЕС допустима, но "членство - это слишком".

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.