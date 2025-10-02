Fox: Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

Разногласия возникли после того, как Таллин задействовал 4-ю статью НАТО о консультациях, когда член альянса чувствует угрозу безопасности, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос в ходе общения с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в споре о том, как реагировать на полет российских МиГ-31. Об этом 1 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех европейских чиновников.

Разногласия возникли на прошлой неделе после того, как Эстония задействовала 4-ю статью договора НАТО, которая предусматривает консультации, когда член альянса чувствует угрозу своей безопасности. По данным источников, Рютте утверждал, что слишком частое использование этой статьи рискует "ослабить силу" договора.

"Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должна быть осторожной в том, как часто подавать сигнал тревоги", - отмечает телеканал.

Ранее власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. В связи с инцидентом два итальянских истребителя F-35 из состава патрулирующих сил НАТО поднимались в воздух над Эстонией.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушные границы Эстонии. Плановый полет трех российских МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в ведомстве.