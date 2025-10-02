Эксперт аль-Масри: план Трампа по Палестине может быть прикрытием для оккупации

Директор Центра политических исследований "Масарат" отметил, что к предложению следует подходить только "с условным принятием и гарантиями"

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть прикрытием для его длительной оккупации. Такое мнение выразил палестинский политолог, директор Центра политических исследований "Масарат" Хани аль-Масри.

"План [Трампа] предоставляет Израилю немедленные и конкретные преимущества, в то время как палестинцам даются лишь расплывчатые и отсроченные обещания, - приводит слова эксперта агентство Xinhua. - Это предложение может послужить прикрытием для длительной оккупации и превращения Газы в международный протекторат".

По словам аль-Масри, план США в его нынешнем виде "несет в себе серьезные риски". Он добавил, что к этому предложению следует подходить только "с условным принятием и гарантиями", в противном случае это будет "неоколониальный рецепт, который исключает решение о двух государствах".

Источник, близкий к радикальному движению ХАМАС, в свою очередь сообщил Xinhua, что американский план был разработан "в тесном сотрудничестве с Израилем" и содержит "некоторые поверхностные положительные моменты", но также и "серьезные риски, подрывающие суть палестинского дела". Он подчеркнул, что разоружение сил сопротивления считается для движения "экзистенциальным вопросом".

Белый дом обнародовал 29 сентября "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что эта инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе.

Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября заявил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.