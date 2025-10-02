В Польше призвали не спешить с выдачей ФРГ украинца по делу "Северных потоков"

Польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк также раскритиковал Берлин за предание огласке деталей расследования о подрыве газопроводов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк призвал не спешить при принятии варшавским судом решения об экстрадиции в Германию украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, проходящего там в качестве подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Читайте также

Что известно о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

"Я считаю, что по этому делу решения должны приниматься без спешки", - отметил Семоняк в эфире телеканала TVP Info. "Я считаю, что наши прокуратура и суд должны иметь возможность вдумчиво изучить дело без спешки и политического давления", - добавил он.

Семоняк раскритиковал Берлин за предание огласке деталей расследования о подрыве "Северных потоков". Политик также выразил сожаление в связи с тем, что по закону приходится преследовать лиц, которые "причинили крупный ущерб России".

46-летний гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан утром 30 сентября полицией в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В Германии украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы. 1 октября Окружной суд в Варшаве постановил арестовать украинца на 7 дней, в это время Варшава ожидает от германской стороны оригиналы материалов дела, по которому он проходит подозреваемым. У польского суда имеется 100 дней на принятие решения об экстрадиции украинца в Германию.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".