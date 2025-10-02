В Польше предложили организовать побег задержанному по делу "Северных потоков"

По словам польского евродепутата Томаша Бохеньского, Варшава не должна выдавать украинца Владимира Журавлева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутат Европарламента от ведущей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Томаш Бохеньский предложил организовать побег украинцу Владимиру Журавлеву, задержанному 30 сентября под Варшавой по требованию германских властей в связи с расследованием дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Читайте также

Что известно о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

"Такие дела решаются именно так", - ответил политик в эфире радиостанции RMF FM на вопрос ведущего, стоит ли организовать украинцу побег из-под ареста. "Если мы говорим об интересах государства, Польша не должна ни выдавать его, ни преследовать", - отметил Бохеньский.

46-летний гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан утром 30 сентября полицией в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В Германии украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы. 1 октября Окружной суд в Варшаве постановил арестовать украинца на семь дней, в это время Варшава ожидает от германской стороны оригиналы материалов дела, по которому он проходит подозреваемым. У польского суда имеется 100 дней на принятие решения об экстрадиции украинца в Германию.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".