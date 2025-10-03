В Баварии заявили о планах позволить земельной полиции сбивать БПЛА

Премьер-министр Маркус Зёдер призвал как можно скорее внести изменения в закон о безопасности воздушного сообщения на федеральном уровне

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер после инцидента с беспилотниками в аэропорту Мюнхена сообщил, что власти региона примут в кратчайшие сроки закон, наделяющий правом местную полицию сбивать БПЛА.

"С этого момента должен действовать принцип - сбивать, а не ждать", - заявил он газете Bild. "Наша полиция должна немедленно получить возможность сбивать дроны", - добавил глава региона.

Зёдер также высказался за создание "Железного купола" над Германией. "Мы нуждаемся, наконец, в эффективной защите всей нашей инфраструктуры и военных объектов. Бавария примет быстрый закон, мы обсудим это уже во вторник (7 октября - прим. ТАСС) в совете министров [земли]", - заявил он. Одновременно Зёдер призвал как можно скорее внести изменения в закон о безопасности воздушного сообщения на федеральном уровне.

Полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены вечером 2 октября из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила свою работу. По данным Bild, полиция до сих пор так и не смогла установить, кто запустил БПЛА.