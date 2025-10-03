Катар начал работу с Египтом и США для продолжения переговоров по Газе

Руководство страны также приветствует заявление ХАМАС о согласии с предложенным президентом США планом по урегулированию

ДОХА, 4 октября. /ТАСС/. Катар начал координацию с Египтом и США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Государство Катар приступило к работе со своими партнерами по посредничеству - Арабской Республикой Египет и Соединенными Штатами Америки, - чтобы продолжить обсуждение плана и обеспечить путь к прекращению войны", - написал дипломат на своей странице в X.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что Катар приветствует заявление ХАМАС о согласии движения с предложенным президентом США планом по урегулированию конфликта и готовности освободить всех заложников в рамках обмена.