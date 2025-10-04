Стармер назвал шагом вперед принятие ХАМАС плана Трампа по урегулированию в Газе

Премьер-министр Великобритании считает, что инициатива президента США дает возможность остановить боевые действия, освободить заложников и обеспечить доступ гуманитарной помощи нуждающимся

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал значительным шагом вперед ответ палестинского радикального движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа.

"Принятие ХАМАС американского мирного плана - это значительный шаг вперед. Мы решительно поддерживаем усилия президента Трампа, которые приблизили нас к миру как никогда ранее", - говорится в заявлении главы британского правительства.

По словам Стармера, появилась возможность "прекратить боевые действия, вернуть заложников домой и обеспечить доступ гуманитарной помощи тем, кто остро в ней нуждается". Премьер Великобритании призвал "все стороны незамедлительно приступить к выполнению соглашения", заверив, что Лондон вместе с партнерами "готов поддержать дальнейшие переговоры и работать над достижением устойчивого мира как для израильтян, так и для палестинцев".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".