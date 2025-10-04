Bild: замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными разведывательными

Полицейским не удалось найти пилота летательных аппаратов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Беспилотники, замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. Об этом пишет газета Bild.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт закрылся в 21:18 (22:18 мск). По данным аэропорта, 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен отменены. В целом 46 вылетов не удалось осуществить по плану: они были отменены или отложены до 4 октября. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на 4 октября застряли в аэропорту Мюнхена.

По информации издания, беспилотники, появившиеся над мюнхенским аэропортом, были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов. Полеты возобновились лишь утром 4 октября.

Кроме того, как пишет Bild, утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне, примерно в 700 м. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении. Ведется расследование причин, по которым он находился в аэропорту с дроном.

Инциденты с БПЛА, как подчеркивает газета, также произошли на севере Германии. В Нижней Саксонии полиция сообщила о пролете беспилотника над складом боеприпасов в районе города Йевер. Происхождение дрона пока не установлено. 2 октября в Гифхорне (федеральная земля Нижняя Саксония) были замечены три беспилотника, которые летели на высоте около 100 м и развивали скорость до 100 км/ч. В Гифхорне находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции ФРГ, резюмирует Bild.

27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг - Гольштейн в ночь на 26 сентября "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам. В свою очередь Bild со ссылкой на собственные источники писала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.