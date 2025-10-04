"Аль-Кахира аль-Ихбария": между Израилем и ХАМАС пройдут непрямые переговоры

Они состоятся в Египте 5 и 6 октября

Редакция сайта ТАСС

Газа © AP Photo/ Yousef Al Zanoun

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте 5 и 6 октября. С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, стороны планируют обсудить "создание надлежащих условий для обмена" израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом урегулирования в секторе Газа, предложенным президентом США Дональдом Трампом. Данных о составе делегаций пока нет.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнения в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах.

В ответ на это Трамп заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".