DPA: законопроект о военной службе рассмотрят в Бундестаге на следующей неделе

Лидеры коалиционных фракций достигли согласия по этому вопросу, отметил представитель Социал-демократической партии Германии

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились начать обсуждение в Бундестаге законопроекта о новой модели военной службы на следующей неделе. Об этом сообщили представители обеих сторон в ответ на запрос агентства DPA.

"Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который будет соответствовать сохраняющейся напряженной ситуации с безопасностью. Первые дебаты в Бундестаге запланированы на следующую неделю, лидеры коалиционных фракций достигли согласия по этому вопросу", - отметил представитель фракции СДПГ. В свою очередь представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге подчеркнул, что обе стороны ведут плодотворные переговоры по законопроекту с момента коалиционной встречи в Вюрцбурге, которая прошла в конце августа.

"Мы стремимся к скорейшему завершению, которое будет соответствовать сохраняющейся напряженной ситуации с безопасностью. Лидеры двух парламентских фракций несколько дней назад договорились, что первые дебаты в Бундестаге состоятся через неделю", - указал он.

2 октября газета Bild сообщила, что фракция ХДС/ХСС блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (СДПГ) о новой модели военной службы. Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня. Сам Писториус подверг резкой критике фракцию ХДС/ХСС за блокирование законопроекта, назвав такое поведение "беспечным".

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие исполнению элементы", которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.