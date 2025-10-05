Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

Запрет будет действовать до 18 октября

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу задействовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Портленде.

"Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании", - говорится в решении, опубликованном в электронной базе суда. Запрет будет действовать до 18 октября.

27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих в крупнейший город штата Орегон для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам президента, войска необходимы "для защиты разоренного войной Портленда и любых объектов ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США - прим. ТАСС), подвергающихся атакам со стороны [членов движения леворадикального толка] "Антифа" и других внутренних террористов".

28 сентября прокурор Орегона Дэн Рэйфилд предъявил иск администрации Трампа на основании "незаконной федерализации Национальной гвардии".