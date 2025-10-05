Израиль назвал "наглой ложью" утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг

В МИД еврейского государства заявили, что она и другие задержанные сами отказались от ускоренной депортации

Редакция сайта ТАСС

Грета Тунберг © Александр Патрин/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля отвергло утверждения о жестоком обращении с задержанными активистами гуманитарной флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг.

Читайте также

"Флотилия стойкости" пала под напором спецназа Израиля. Тунберг вновь не пустили в Газу

"Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами из флотилии [радикального палестинского движения] ХАМАС «Сумуд» являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдаются", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в X.

В ведомстве добавили, что "сама Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей". Кроме того, шведская правозащитница "не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места", резюмировали во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.

5 октября британская газета The Guardian со ссылкой на переписку Тунберг со шведским чиновником сообщила, что правозащитница якобы заявила, что израильские власти содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды. Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии значились более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась Тунберг.