Додик: европейцы готовятся к большой войне, чтобы удержать власть

Президент Республики Сербской назвал призывы лидеров стран Европы к милитаризации проявлением неспособности найти решения социальных проблем

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подготовка к большой войне нужна целому ряду европейских политиков для скрытия внутренних социальных проблем и удержания власти. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Их (европейских лидеров - прим. ТАСС) призывы к милитаризации - это проявление неспособности найти решения социальных проблем, с которыми они столкнулись. Европа, основанная на ценностях, утратила все это. От идей о правах человека, верховенстве закона, свободе передвижения, конкуренции, которые ранее доминировали, общество отходит и становится все более разрозненным и несогласованным, - сказал Додик. - Мигранты, которых они приняли, не только не изменили свои культурные и другие взгляды, а, наоборот, стали еще более сплоченными и теперь открыто противостоят тому, что нашли в Германии, разрушая ее социальную и политическую структуру. Все это проблемы, на которые у них нет ответа. Очевидно, что эти факты говорят сами за себя".

По его словам, ситуация внутри европейского истеблишмента близка к безумию. "Дело в том, что нынешняя структура в Брюсселе и ведущие страны Западной Европы разрушили общественную и социальную структуру как Европы в целом, так и своих собственных стран, - отметил президент Республики Сербской. - По множеству причин они уничтожили все те преимущества, которыми Европа когда-то обладала. Поэтому вполне логично, что они все видят через призму милитаризации и распространения страха - как внутри своих стран, так и якобы где-то за их пределами".

"Мы, сербы, имеем достаточно оснований, опирающихся на историческую память, чтобы не воспринимать это с одобрением. Один только призыв к милитаризации Германии для нас является катастрофой, - продолжил он. - Каждый раз, когда Германия становилась милитаризированной, страдали сербы. И в Первой, и во Второй мировой войнах, а затем, когда Германия стремилась к доминированию в Европе, они организовали распад Югославии, что привело к гражданским войнам. В этом виновна тогдашняя Германия".

Низкая поддержка

По словам Додика, "опросы показывают, что, например, немецкий канцлер никогда не имел такой низкой поддержки, с тех пор как существуют выборы канцлеров".

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон уже почти достиг однозначной цифры [доверия среди населения страны], сейчас она составляет около 13-14%", - отметил собеседник агентства. - Им срочно нужен выход, а выход заключается в том, чтобы начать что-то защищать. Все это выглядит фальшиво".

Как заявил ранее президент Сербии Александар Вучич, НАТО готовится к войне, повышая военные расходы.

