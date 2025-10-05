Мерц считает, что в будущем военная служба в ФРГ может стать обязательной

При этом канцлер Германии высказался за то, чтобы набор в армию был на добровольных началах

6 октября., /ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС /. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что в долгосрочной перспективе военная служба "не останется только добровольной", а может стать обязательной.

"Я за то, чтобы мы придерживались того, о чем договорились в коалиционном соглашении, а именно добровольной службы на данный момент. Но я подозреваю, что она не останется исключительно добровольной", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

4 октября агентство DPA сообщило, что фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились начать обсуждение в Бундестаге законопроекта о новой модели военной службы на предстоящей неделе.

2 октября газета Bild сообщила, что фракция ХДС/ХСС блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (СДПГ) о новой модели военной службы. Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня. Сам Писториус подверг резкой критике фракцию ХДС/ХСС за блокирование законопроекта, назвав такое поведение беспечным. В то же время он указал, что "мысль о том, что можно восстановить воинскую повинность и немедленно зарегистрировать, призвать, предоставить жилье, обучить и вооружить целое поколение молодых людей, совершенно нереалистична".

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие исполнению элементы", которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение ко всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.