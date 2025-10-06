Трампу хотят запретить увольнять госслужащих во время шатдауна

Угрозы администрации американского президента уволить десятки тысяч федеральных госслужащих "не только незаконны, но и просто неправильны", отметил глава Американской федерации правительственных госслужащих Эверетт Келли

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американская федерация правительственных госслужащих и Американская федерация окружных и муниципальных госслужащих и госслужащих штатов обратились в федеральный суд Калифорнии с просьбой помешать администрации президента США Дональда Трампа воспользоваться нынешней частичной приостановкой работы правительства ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдауном) для дальнейшего сокращения численного американского государственного аппарата. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По мнению двух профсоюзов, действия федерального правительства могут привести к ликвидации на постоянной основе рабочих мест, считающихся "несовместимым с приоритетами" главы государства. Как заявили в иске федерации, для предотвращения "значительного ущерба" необходимо вынести временный судебный запрет на массовые увольнения во время шатдауна. Глава Американской федерации правительственных госслужащих Эверетт Келли подчеркнул, что "угрозы администрации Трампа уволить десятки тысяч федеральных госслужащих" из-за шатдауна "не только незаконны, но и просто неправильны".

В воскресенье Трамп заявил, что увольнения госслужащих в условиях шатдауна в стране уже начались. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 2 октября сообщила, что вашингтонская администрация в условиях шатдауна уволит тысячи государственных служащих. Ранее директор Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.