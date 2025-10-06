Прокуратура Польши требует продлить арест украинца по делу о "Северных потоках"

Суд в Варшаве ранее арестовал его на семь дней

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польская прокуратура требует от варшавского суда продлить до 100 дней арест гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил телеканал TVP Info.

Ранее суд в Варшаве арестовал его на семь дней. По данным телеканала, заседание Окружного суда Варшавы по рассмотрению ходатайства прокуратуры об аресте украинца состоится в понедельник, 6 октября, в 11:00 (12:00 мск). Отмечается, что требуемый прокуратурой срок ареста равняется сроку, за который польский суд должен будет принять решение об экстрадиции задержанного в Германию. В свою очередь сторона защиты будет пытаться заменить меру пресечения на полицейский контроль.

46-летний Журавлев был задержан полицией утром 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".