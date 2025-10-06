SME: в Словакию прибыли 10 депортированных Израилем активистов флотилии "Сумуд"

Среди них словацкий гражданин Петер Швестка, а также девять граждан Нидерландов, Канады и США

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 6 октября. /ТАСС/. Спецборт Министерства обороны Словакии доставил в республику 10 депортированных Израилем активистов с флотилии "Сумуд". Об этом сообщил новостной портал SME со ссылкой на МИД Словакии.

Читайте также

"Флотилия стойкости" пала под напором спецназа Израиля. Тунберг вновь не пустили в Газу

Среди прибывших в Братиславу активистов находится словацкий гражданин Петер Швестка, а также девять граждан Нидерландов, Канады и США.

Ранее МИД Израиля сообщил, что 171 активист флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг, депортированы 6 октября из Израиля в Грецию и Словакию.