Фон дер Ляйен призвала внимательно послушать речь Путина на "Валдае"

С таким призывом председатель Еврокомиссии выступила на сессии Европарламента в Страсбурге в преддверии предстоящего голосования по двум вотумам недоверия

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Marco Destefanis / ipa-agency.net/ IPA/ Sipa USA via Reuters Connect

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все в Европе должны очень внимательно послушать речь президента РФ Владимира Путина, произнесенную им во время почти четырехчасового участия в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". С таким призывом она выступила на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей Еврокомиссии в преддверии предстоящего голосования по двум вотумам недоверия.

По ее словам, в своей речи российский лидер обвинил Брюссель в разжигании украинского конфликта. Фон дер Ляйен заявила, что президент России, выступая в клубе "Валдай", "не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе" и заранее обвинила депутатов, которые проголосуют за вотум недоверия возглавляемой ей Еврокомиссии, в поддержке Москвы.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии заявляла, что ЕК "не следила за выступлением президента РФ" в Сочи.