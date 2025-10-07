Трамп подтвердил, что P. Diddy просил его о помиловании

По данным портала TMZ, разговор состоялся на прошлой неделе сразу после оглашения приговора

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный более чем к четырем годам заключения, просил его о помиловании.

"Многие люди просили меня о помиловании. Я называю его Пафф Дэдди (один из творческих псевдонимов Комбса - прим. ТАСС), он просил меня о помиловании", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент не стал приводить подробностей, в частности, не уточнил, готов ли он помиловать музыканта. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что просьбу о помиловании передал близкий знакомый Комбса, который обсуждал этот вопрос с сотрудником Белого дома "с прямым доступом к Трампу". Разговор состоялся на прошлой неделе сразу после оглашения приговора.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита Комбса просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.