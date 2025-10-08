Офис Нетаньяху назвал "фейком" версию Politico об извинениях перед Катаром

Содержание разговора премьер-министра Израиля с премьером Катара было определено после консультации с его командой, уточнили в канцелярии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла утверждения американского издания Politico о том, как израильский премьер приносил извинения Катару за удар по его столице.

Читайте также

Что известно об ударе по делегации ХАМАС в Дохе

Ранее Politico выступило с утверждением, что влиятельный чиновник из Дохи находился в Овальном кабинете во время телефонного разговора между лидерами США, Израиля и Катара, чтобы убедиться, что Нетаньяху не отклонится от текста с извинением. По версии источников издания, Трамп потребовал от Нетаньяху зачитать извинение перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Текст извинения, как сообщает Politico, был составлен Белым домом совместно с Катаром.

"Это фейк. Содержание разговора премьер-министра Нетаньяху с премьер-министром Катара было определено исключительно премьер-министром после консультации с его командой. Что касается представителя катарской стороны, он присутствовал только во время разговора по приглашению американской команды, и с израильской стороной у него не было никаких контактов", - заявили в связи с этим в канцелярии израильского премьера.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.

29 сентября глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр Израиля извинился за недавнюю атаку и пообещал, что подобные нападения на катарскую территорию не повторятся.