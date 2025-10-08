Al Jazeera: от ХАМАС и Израиля требуют завершить переговоры не позже 10 октября

По словам источника телеканала, переговорщики заверили ХАМАС, что в случае достижения сделки президент США Дональд Трамп объявит об окончании войны в секторе Газа

ДОХА, 8 октября. /ТАСС/. Посредники на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем потребовали завершить консультации по урегулированию конфликта в секторе Газа не позднее 10 октября. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАС.

"Посредники потребовали от палестинской и израильской делегаций сделать пятницу крайним сроком для [завершения] переговоров", - утверждает неназванный собеседник канала. Переговорщики, отметил он, заверили ХАМАС, что в случае достижения сделки президент США Дональд Трамп объявит об окончании войны в секторе Газа.

По словам источника Al Jazeera, 8 октября вечером посредники завершили встречу с палестинской стороной и начали консультации с представителями Израиля. На переговорах "был достигнут прогресс" в том, что касается списков подлежащих обмену израильских пленных и палестинских заключенных, а также гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе после освобождения заложников.

Как отметил представитель ХАМАС, движение подтвердило намерение освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников, однако настаивает на том, чтобы отложить передачу тел погибших "до тех пор, пока не будут достигнуты подходящие условия на местах".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками выступают представители Египта, Катара и США. В консультациях также принимает участие делегация Турции под руководством главы разведывательной организации Ибрагима Калына. ХАМАС и Израиль передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить.