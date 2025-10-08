Нетаньяху надеется на возвращение всех заложников из анклава

Так премьер-министр Израиля ответил на заявление президента США о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Таков был его первый краткий комментарий после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в секторе Газа.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"С божьей помощью вернем их всех домой", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы израильского правительства.

Незадолго до этого Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, это предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, это первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".