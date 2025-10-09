Politico: возможный успех партии Ле Пен во Франции изменит политику в ЕС

Собеседник издания из Еврокомиссии заявил, что победа правых может привести к отказу Парижа от курса действующего президента Эмманюэля Макрона по вопросам безопасности, Украины и другим ключевым направлениям

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Потенциальная победа правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" или ее самой на выборах во Франции приведет к фундаментальным политическим изменениям в политике Европейского союза. Такое мнение выразила газета Politico.

В Евросоюзе опасаются электоральных успехов Ле Пен, являющейся лидером парламентской фракции "Национального объединения". Собеседник издания из Еврокомиссии заявил, что победа Ле Пен повлечет "далекоидущие последствия". Речь идет о возможном отказе Парижа от курса нынешнего президента Эмманюэля Макрона по вопросам безопасности, Украины, а также по другим ключевым направлениям. Источник в ЕС уверен, что Ле Пен "не станет [действовать] в том же духе [что Макрон]".

Politico сочла вероятной победу Ле Пен как на президентских, так и на парламентских выборах и предположила, что это приведет к усилению позиций других лидеров-евроскептиков, включая премьеров Венгрии, Словакии и Чехии.

О ситуации во Франции

Политический кризис во Франции обострился после того, как 6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Это произошло на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны".

В случае провала этих переговоров Макрон обещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. Что именно кроется за этой формулировкой, в Елисейском дворце не пояснили. В среду газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что Макрон назначит нового премьер-министра республики в течение 48 часов.

Согласно опросу, проведенному социологической службой Elabe для газеты Les Echos 7-8 октября, наибольшим доверием французов пользуются главные оппоненты Макрона - руководители правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (35%) и Жордан Барделла (39%). Только 14% опрошенных одобрили деятельность Макрона на посту президента. , таким образом он повторил антирекорд своего предшественника Франсуа Олланда, считавшегося самым слабым главой государства в истории Пятой республики. В опросе принял участие 1 001 человек старше 18 лет.