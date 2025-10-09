В Газе заявили, что Израиль продолжил атаковать анклав после достижения сделки

Поступали многочисленные сообщения о взрывах, уточнили в службе гражданской обороны

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях между Израилем и движением ХАМАС, сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.

"С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Кроме того, интенсивным авиаударам подвергся город Газа", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".