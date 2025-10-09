Статья

Корейский "Панцирь", гиперзвуковой "Хвасон" и новый танк показали в Пхеньяне

На выставке вооружений "Развитие обороны государства — 2025", которая прошла в Пхеньяне в первых числах октября, продемонстрировали несколько новых образцов вооружений и техники разработки КНДР. Среди них баллистическая ракета малой дальности (БРМД) Hwasong-11Ma — вероятно, в гиперзвуковом оснащении. Такое мнение высказал ряд профильных изданий, изучивший фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК)

Само агентство не указало, какие именно изделия были представлены в экспозиции, открывшейся 4 октября. Судя по фотографиям же, там демонстрировалась широкая линейка ракет, в том числе крылатые и баллистические, бронетехника, включая танки и боевые бронированные машины (ББМ), зенитные установки и беспилотные летательные аппараты, некоторые из которых презентовали лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Один из снимков запечатлел две твердотопливные БРМД Hwasong-11Ma (также известна как Hwasong-11E) на мобильной пусковой установке (ПУ), на которые была нанесена соответствующая маркировка. На портале The War Zone (TWZ) обратили внимание на конструкцию ракеты, очевидно, состоявшей из разгонной ступени и планирующего боевого блока с характерными стабилизаторами. Последнее говорит о специфической траектории полета боеприпаса, отличающейся от классической баллистической, что затрудняет его перехват средствами противоракетной обороны (ПРО).

Две твердотопливные БРМД Hwasong-11Ma (слева) © ЦТАК

По утверждению портала, с большой долей вероятности Hwasong-11Ma является дальнейшим развитием комплекса Hwasong-11Ga. В базовом исполнении эта ракета может нести БЧ массой до 500 кг. Ее длина, по разным данным, варьируется от 7,2 до 9,8 м, а дальность полета — от 450 до 600 км. В случае с Hwasong-11Ma масса БЧ могла быть снижена. За счет этого максимальная дальность полета этой ракеты увеличилась до 800 км.

В базовой версии для наведения боеприпаса на цель используется инерциальная система навигации. На среднем участке полета при отсутствии помех может быть задействована и спутниковая навигация. Использование же головки самонаведения какого-либо типа на конечном участке полета не подтверждено.

Издание напомнило, что в ходе предыдущих испытаний ракеты этой серии двигались по квазибаллистической траектории с низким апогеем и маневрировали на конечном участке. У новой версии эти характеристики, вероятно, были улучшены. При этом изменения претерпела по большей части лишь боевая часть, которая в предыдущих модификациях имела коническую форму.

Диаметр ракеты и в целом ее компоновка визуально остались прежними. По мнению TWZ, это может свидетельствовать о том, что инженеры КНДР всего-навсего заменили головную часть старой ракеты новым планирующим блоком без серьезного перепроектирования всей системы. Такой ход портал объяснил стремлением снизить технологические риски и ускорить серийное производство новых изделий на мощностях уже отлаженных под выпуск более ранних модификаций этой ракеты.

Таким образом, семейство Hwasong-11 теперь включает четыре БРМД. Помимо уже упомянутых 11Ga и 11Ma в распоряжении Пхеньяна есть ракеты Hwasong-11Da, способные нести БЧ увеличенной массы, и Hwasong-11S подводного базирования.

Новый танк научили плавать

Еще одна новинка, представленная на выставке в Пхеньяне, — новая итерация основного боевого танка (ОБТ) Cheonma — Cheonma-3. Его предшественник, Cheonma-2, был впервые показан на военном параде 10 октября 2020 года и поначалу именовался западными СМИ как M2020. С тех пор боевая машина постоянно совершенствовалась.

По мнению портала Army Recognition, главные изменения в новой версии коснулись прежде всего башни, бронезащиты и бортовых систем боевой машины. Так, модернизированная башня Cheonma-3 получила усиленную модульную композитную броню, дополнительные элементы динамической защиты по бокам и комплекс активной защиты (КАЗ). Также портал отметил, что расположение установок для отстрела спецбоеприпасов, призванных перехватывать противотанковые ракеты или выстрелы гранатометов, напоминает российский КАЗ "Дрозд" и китайский GL-6. Оно призвано дать возможность противодействия угрозам с любых направлений.

Основной боевой танк Cheonma-3 (справа) © ЦТАК

Форма башни Cheonma-3 более угловатая, чем у предшественника. Вероятно, это было сделано для увеличения пространства внутри нее и с целью размещения там новых оптических систем.

Панорамный прицел командира ОБТ был смещен назад. Гранатомет, который у Cheonma-2 был впереди, заменен на дистанционно управляемый боевой модуль, а место под размещение прицела наводчика-оператора отвели под другие цели.

Основное вооружение танка Cheonma-3, как предположили в Army Recognition, вероятнее всего, составляет гладкоствольная пушка калибра 125 мм. Хотя некоторые источники считают, что обновленный корейский ОБТ могли оснастить 115-мм модифицированной пушкой.

Вспомогательное вооружение боевой машины, по оценкам портала, включает 30-мм автоматический гранатомет АГС-17, 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ и два противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Bulsae национальной разработки.

Полная масса Cheonma-3 может составлять примерно от 50 до 55 т.

Некоторые эксперты, также анализировавшие изображения нового танка КНДР, в свою очередь, обратили внимание на появившиеся на ОБТ крепления. Скорее всего, они предназначены для установки системы подводного вождения, что повышает проходимость боевой машины и делает ее менее зависимой от инженерного сопровождения при необходимости преодоления водных преград.

О статусе готовности новейшего ОБТ доподлинно не известно. Однако считается, что серьезная модернизация танкового завода в Кусоне, которую он претерпел за последние годы, была неслучайной. В частности, на предприятии были открыты новые производственные цеха и мастерские, которые, как считается, должны были взять на себя работу по выпуску недавно разработанной в стране боевой техники, включая новейшие танки.

Майские снимки, сделанные по случаю визита Ким Чен Ына на этот завод, запечатлели сразу несколько практически готовых танков. Cheonma-2 это были или Cheonma-3, до конца не ясно. Однако, по мнению Army Recognition, в любом случае выпуск начальной ограниченной партии новейших ОБТ мог быть запущен за несколько месяцев до открытия выставки, на которой Cheonma-3 был официально презентован.

Аллюзии на "Панцирь" и Stryker

Помимо Cheonma-3 в экспозиции были также замечены новый самоходный миномет и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), в которых эксперты Army Recognition рассмотрели приметы американской ББМ Stryker и российского "Панциря-С1". Миномет был выполнен на шасси не так давно представленной в КНДР восьмиколесной бронемашины M2020. Специалисты портала уверены в том, что при его создании инженеры республики ориентировались на опыт именно западных разработчиков.

Согласно их концепции, такие машины должны обладать повышенной мобильностью, а их вооружение — 120-мм миномет — быть в высокой степени автоматизированным, чтобы расчет имел возможность открывать огонь сразу же после остановки транспортного средства без затраты времени на развертывание и приведение орудия в боевое положение, а после — так же быстро сворачиваться и менять огневую позицию. Эта идея, в частности, была реализована в самоходных минометах M1129 на базе американского Stryker и французских MEPAC (Mortier Embarqué Pour l'Appui au Contact) на шасси бронеавтомобиля Griffon.

Как и в них, новый миномет КНДР на базе M2020 также получил боевое отделение в заднем отсеке с открывающимся бронированным люком, а 120-мм орудие в нем снабжено автоматической системой заряжания.

Портал отметил, что боевые машины наподобие различных вариантов американского Stryker и ранее замечались в КНДР. Среди них, например, "уничтожитель танков" со 105-мм пушкой и самоходный ПТРК Bulsae.

Однако в связи с отсутствием фотографий внутренних отсеков корейского самоходного миномета и официальных данных о его характеристиках издание констатировало, что делать какие-либо выводы о ее реальных боевых качествах пока рано. "Концепция здравая, ее заимствование очевидно, а военная ценность будет зависеть от того, как это исполнено и как будет производиться", — резюмировали в Army Recognition.

Второе изделие, ЗРПК, портал и вовсе обозвал "Панцирем-NK" (North Korea) за схожесть конструкции его боевого модуля с российской системой. При этом сами же аналитики издания нашли массу отличий корейского изделия от российского.

Во-первых, корейский комплекс не вполне пушечный, поскольку таковая в нем отсутствует — "по крайней мере, пока", как заметили эксперты. Вместо этого он, по всей видимости, вооружен лишь двумя пусковыми установками с зенитными ракетами (по шесть в каждой из них), что сближает его, скорее, с "Панцирем-СМД", но опять же не в полной степени.

Во-вторых, система разработки КНДР выполнена на гусеничном шасси, а не на колесном. Аналогичный вариант "Панциря" существует и в России: впервые такие боевые машины появились на публике более 10 лет назад. Однако поначалу они имели статус опытных образцов, и лишь не так давно, в марте этого года, гусеничные ЗРПК с обозначением "Панцирь-СМ-СВ" были замечены в зоне специальной военной операции.

В Army Recognition не исключили, что так называемый "Панцирь-NK" может быть в определенной степени автоматизирован, поскольку в своей речи, произнесенной на выставке, Ким Чен Ын упомянул об искусственном интеллекте применительно к созданию новейших вооружений.

В практическом же смысле, как считает портал, новые комплексы, если они будут запущены в серийное производство, вполне могут занять свою нишу между переносными и дальнобойными ЗРК республики. Таким образом они примут на себя задачи по отражению атак низколетящих самолетов, вертолетов и, самое главное, беспилотников — в полном соответствии с требованиями времени.

Константин Алыш, Татьяна Самойлова