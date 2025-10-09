В Белом доме уточнили, кто будет контролировать ситуацию в Газе

По данным американской администрации, 200 военнослужащих США на Ближнем Востоке получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут осуществлять в рамках международной миссии американские военные, уже размещенные на Ближнем Востоке. Об этом заявила в четверг в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она назвала "неверными и вырванными из контекста" данные СМИ о том, что США перебросят на Ближний Восток 200 военнослужащих. "Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в CENTCOM (Центральном командовании Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка - прим. ТАСС), получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами", - заявила Ливитт.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что США перебросят в Израиль порядка 200 военнослужащих, которые обеспечат поддержку и будут контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Как отметили источники агентства, американское руководство организует в Израиле "военно-гражданский координационный центр", который будет регулировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и осуществлять "помощь в сфере логистики и безопасности".

В свою очередь агентство Reuters отметило, что американские военные не будут размещены непосредственно на территории самого палестинского анклава. По данным источников Reuters, в состав международной миссии войдут военные Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.