Администрация США начала сокращать 4,1 тыс. федеральных служащих из-за шатдауна

Они могут лишиться своих должностей в течение 30-60 дней

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Не менее 4,1 тыс. федеральных служащих США уже попали под сокращение в связи с частичной приостановкой работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдауном). Об этом говорится в документе, поданном американской администрацией в суд Северного округа штата Калифорния в связи с иском Американской федерации государственных служащих (AFGE).

Больше всего от сокращений пострадал Минфин США, 1 446 его сотрудников 10 октября получили уведомления о сокращении их рабочих мест. Далее идут Министерство здравоохранения и социальных служб США (1,1 - 1,2 тыс. служащих), Министерство образования (466), Министерство жилищного строительства и городского развития (442), Министерство торговли (315), Министерство энергетики (187), Министерство внутренней безопасности (176). В соответствии с действующими в стране нормами, попавшие под сокращение госслужащие лишатся своих рабочих мест через 30-60 дней.

Ранее 10 октября директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращения численности американского государственного аппарата в увязке с шатдауном. Американская администрация несколько раз заявляла на днях о том, что Белый дом собирается воспользоваться шатдауном в том числе для дальнейшего сокращения численности сотрудников различных структур исполнительной ветви власти США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила 2 октября, что в условиях шатдауна будут уволены тысячи государственных служащих.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.