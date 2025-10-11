Главком ВСУ ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск

Александр Сырский сообщил, что их функции передаются группировкам сил, образованным на основе оперативных командований

Редакция сайта ТАСС

© Oleg Petrasiuk/ Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ликвидировал в составе армии оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск.

"Завершили свою деятельность ОСУВ (оперативно-стратегические группировки - прим. ТАСС) и ОТУ (оперативно-тактические группировки - прим. ТАСС), их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами", - написал он в Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский ведет интриги против действующего командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого, пытаясь уничтожить его как конкурента.

Издание "Украинская правда" 6 октября информировало, что главком ВСУ расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр". Группировка отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности за распределение боеприпасов между бригадами, ею восемь месяцев командовал Драпатый.

Драпатый 1 июня заявил о решении уйти в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Украины после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумах, где погибли 12 военных, еще 60 получили ранения. В тот же день и Драпатый, и Владимир Зеленский признали, что это не первые удары, которые приводят к массовым жертвам среди украинских военных. Позже Зеленский принял отставку, назначив генерала на должность командующего Объединенными силами ВСУ.