Лидер АдГ прокомментировал слова Туска о "Северных потоках"

Высказывания польского премьера о нежелании выдавать подозреваемого в диверсии наводят на мысль о причастности Польши к подрыву трубопроводов, заявил Тино Хрупалла

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что слова польского премьера Дональда Туска о нежелании выдавать подозреваемого в диверсии на "Северных потоках" наводят на мысль о причастности Польши к подрыву трубопроводов.

"Мы не позволяем себе слова, подобные тем, какие сказал глава правительства Польши Туск, который говорит, что проблема с "Северным потоком" была не в том, что трубопровод взорвали, а в том, что его построили", - отметил Хрупалла в видеообращении, размещенном в X.

"Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии", - подчеркнул лидер АдГ.

"Туск не хочет выдавать подозреваемого в подрыве, несмотря на европейский ордер на арест. По его словам, выдача не отвечает польским интересам. Когда я это слышу, то задаюсь вопросом, не могла ли быть Польша причастна к теракту?" - отметил Хрупалла.

"Наша фракция требует прояснения - в Бундестаге, в Европе и, прежде всего, в ООН", - добавил он.

Ранее Туск заявил, что экстрадиция в Германию украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", не входит в сферу государственных интересов Польши, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".