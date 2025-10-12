Al Mamlaka: король Иордании примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

По данным телеканала, Абдалла II приглашен на встречу с участием лидеров 20 стран под председательством США и Египта

ТУНИС, 12 октября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II примет участие в "саммите мира", который состоится по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил государственный телеканал Al Mamlaka.

По его информации, монарх приглашен на встречу с участием лидеров 20 стран под председательством США и Египта. Ранее американский портал Axios сообщал, что на предстоящем саммите "ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии".

Со своей стороны телеканал Al-Araby Al-Jadeed информировал со ссылкой на источник, что руководство Палестинской национальной администрации не было приглашено на саммит, поскольку она якобы "не включена в план президента США Дональда Трампа по Газе". Источники сообщил каналу, что "палестинское руководство связалось с президентом Египта Абель Фаттахом ас-Сиси как с принимающей стороной и запросило встречу с президентом Махмудом Аббасом тет-а-тет", однако ответ пока получен не был.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.