Режим прекращения огня в Газе соблюдается уже более двух суток

За последние 53 часа информации о серьезных инцидентах не было

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Режим прекращения огня в секторе Газа не нарушается, сообщений о сколь-либо серьезных инцидентах за последние 53 часа не поступало, передает корреспондент ТАСС.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила во второй половине дня 12 октября , что "подразделения Южного командования размещены вдоль оговоренных линий дислокации в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня и возвращении похищенных". "Войска продолжают находиться в этом районе для устранения любой непосредственной угрозы солдатам и жителям Государства Израиль", - добавили в ведомстве.

Армейская пресс-служба 10 октября проинформировала что "соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 того же дня. Тогда же военные уточнили, что с того момента "войска ЦАХАЛ занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках соглашения о прекращении огня".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

12 октября представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется утром 13 октября.