Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасности

Кампания не окончена, подчеркнул премьер-министр еврейского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Израилю еще предстоят испытания в области безопасности, некоторые из его врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

"Кампания не окончена. Нас (Израиль - прим. ТАСС) еще ждут очень большие испытания в области безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Но мы на верном пути", - сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль повсюду, где сражался, добился колоссальных побед, которые потрясли весь мир.