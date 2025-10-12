FT: ХАМАС восстанавливает контроль над сектором Газа, несмотря на перемирие

Палестинское движение установило КПП и ищет подозреваемых в сотрудничестве с Израилем палестинцев

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя два часа после заключения с Израилем сделки о прекращении огня. Об этом в 11 октября сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

По ее информации, группировка боевиков быстро продвигается по сектору Газа, чтобы вернуть контроль над анклавом. ХАМАС также установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. ХАМАС должен освободить пленных до 12:00 13 октября, однако, как сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, содержащий пошаговый план реализации сделки, передача заложников должна состояться до 06:00 13 октября.