ТАСС: точное время освобождения заложников в Газе пока не определено

Передача удерживаемых граждан Израиля ожидается 13 октября, сообщил израильский военный источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Точное время начала освобождения удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе пока не определено, но ожидается, что оно состоится "ранним утром" 13 октября. Об этом сообщил ТАСС израильский военный источник.

"Мы ожидаем, что это (освобождение заложников - прим. ТАСС) произойдет ранним утром. Точного часа пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Израиль готов принять заложников, "даже если это случится раньше".

На просьбу прокомментировать утверждения израильских СМИ о том, что освобождение заложников может начаться в 06:00 или 08:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 13 октября, источник указал, что, по его мнению, "08:00, 09:00 или даже 10:00 - это более точная оценка".

Ранее официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявила в ходе брифинга, что освобождение заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября. По данным гостелерадиокомпании Kan, радикалы начнут возвращать похищенных около 06:00. Армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" утверждает, что возвращение заложников начнется в 08:00 и пройдет в два этапа. Газета The Times of Israel указывает, что представители Красного Креста проинформируют Израиль о предстоящем времени освобождения заложников за два часа до начала их фактического освобождения.