Макрон не подтвердил эвакуацию президента Мадагаскара бортом ВКС Франции

Французский лидер выразил глубокую озабоченность ситуацией в африканской стране

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Франции не подтвердил сообщения СМИ об эвакуации президента Мадагаскара самолетом ВКС Франции и призвал к сохранению конституционного порядка в африканской стране.

"Нет, сегодня я ничего не буду подтверждать", - сказал Макрон, отвечая на соответствующую просьбу журналиста перед вылетом из египетского Шарм-эш-Шейха, где он принимал участие в саммите по урегулированию в секторе Газа. "Хочу выразить нашу глубокую озабоченность и сказать о дружбе Франции с народом Мадагаскара", - добавил Макрон. Его общение с прессой транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Глава государства заявил о важности сохранения "конституционного порядка и институциональной преемственности", от которых зависит стабильность страны "и возможности международного сообщества по оказанию помощи". Если же их сохранить не удастся, тогда "все знают, что произойдет", отметил Макрон, напомнив, что островное государство уже переживало подобный эпизод. Он также предупредил, что первыми пострадают в таком случае обычные жители, и призвал не допустить использования протестующей молодежи в интересах военных и иностранных игроков.

Радиостанция RFI со ссылкой на собственные источники сообщала, что президент Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете по договоренности с президентом Франции. Источники сообщили, что президент Мадагаскара сел в самолет на острове Сент-Мари близ восточного побережья Мадагаскара и высадился на французском острове Реюньон, а затем мог отправиться на Маврикий или в ОАЭ. Официального подтверждения этой информации не было.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что выступают против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, включая отставку президента. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы. Согласно данным ООН, в ходе нынешних беспорядков погибли 22 человека и более 100 получили ранения. Власти сообщают о 12 погибших.