Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы

Официальной информации о решении комиссии или об отставке Геннадия Труханова пока нет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса Владимира Зеленского.

Авторы петиции обосновывают ее, ссылаясь на данные украинских СМИ, якобы наличием у Труханова гражданства РФ, что запрещено законодательством страны.

В понедельник издание "Думская" информировало, что комиссия при Зеленском приняла решение лишить мэра Одессы украинского паспорта.

Сам Труханов наличие гражданства РФ отрицает. Официальной информации о решении комиссии или об отставке Труханова пока нет, окончательное решение остается за Зеленским.

Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации". Критика в адрес Труханова обострилась после того, как в результате наводнения в Одессе в ночь на 1 октября погибли 11 человек. Украинские СМИ публиковали обвинение властей города в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений. Со ссылкой на источники появились сообщения, что наводнение может стать причиной для отставки Труханова.