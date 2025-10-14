Al Jazeera: ХАМАС передал МККК тела погибших израильских заложников

Машины комитета направляются к позициям военных Израиля

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Сторонники палестинского движения ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела погибших израильских заложников. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

Передача останков состоялась в городе Газа - административном центре одноименного палестинского анклава. О том, тела скольких заложников были переданы медикам, не сообщается, их имена также не разглашаются. В настоящий момент машины МККК направляются к позициям израильских военных.

Со своей стороны представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри написал в X на арабском языке, что, по данным военных, ХАМАС передал Красному Кресту четыре гроба с останками заложников. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что радикалы "должны выполнить условия соглашения и приложить усилия, чтобы вернуть всех пленников" на родину.

Ранее 14 октября представитель МККК Кристиан Кардон заявил, что возвращение останков погибших израильских заложников сопряжено со сложностью и требует времени. Он также не исключил вероятности того, что тела могут быть не найдены.

Между тем представитель ХАМАС Хазем Касем заявил в комментарии телеканалу Al Hadath, что движение "сообщило посредникам о сложностях с передачей тел заложников". При этом он заверил, что ХАМАС привержен " всем деталям соглашения".

Вечером 13 октября четыре гроба с останками погибших в Газе заложников были переданы израильской стороне через сотрудников МККК. Утром того же дня в Газе были освобождены и возвращены в Израиль все 20 остававшихся там живых заложников, после чего у радикалов оставались тела 28 погибших. Все они должны быть возвращены в ближайшее время в рамках договоренностей о мирном урегулировании в Газе. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков погибших радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами всего процесса будет иметь последствия.