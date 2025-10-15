Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Судмедэксперты Израиля не смогли опознать одно из переданных из Газы тел

Эксперты заключили, что оно по своим параметрам "не совпадает ни с одним из заложников"
Редакция сайта ТАСС
08:46
обновлено 09:26
© AP Photo/ Yousef Al Zanoun

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли идентифицировать одно из тел, полученных 14 октября из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

Согласно ее заявлению, по завершении процедуры опознания эксперты заключили, что четвертое тело, переданное 14 октября радикальным палестинским движением ХАМАС, по своим параметрам "не совпадает ни с одним из заложников".

"ХАМАС должен предпринять все необходимые усилия, чтобы вернуть погибших заложников", - указали в армии.

Утром 13 октября палестинские радикалы, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы отдали только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба.

В общей сложности израильская сторона, таким образом, получила за два дня восемь гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали семь погибших заложников, их имена обнародованы, а тела переданы родственникам для погребения. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль