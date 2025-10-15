Судмедэксперты Израиля не смогли опознать одно из переданных из Газы тел

Эксперты заключили, что оно по своим параметрам "не совпадает ни с одним из заложников"

© AP Photo/ Yousef Al Zanoun

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли идентифицировать одно из тел, полученных 14 октября из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, по завершении процедуры опознания эксперты заключили, что четвертое тело, переданное 14 октября радикальным палестинским движением ХАМАС, по своим параметрам "не совпадает ни с одним из заложников".

"ХАМАС должен предпринять все необходимые усилия, чтобы вернуть погибших заложников", - указали в армии.

Утром 13 октября палестинские радикалы, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы отдали только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба.

В общей сложности израильская сторона, таким образом, получила за два дня восемь гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали семь погибших заложников, их имена обнародованы, а тела переданы родственникам для погребения.