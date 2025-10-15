Реклама на ТАСС
Сийярто считает, что Трамп заслуживает Нобелевской премии за Ближний Восток

Именно благодаря американскому президенту ХАМАС освободил последнего венгерского заложника, отметил Петер Сийярто
08:53

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Трамп определенно заслужил бы Нобелевскую премию мира, потому что он многое сделал для того, чтобы установить мир не только на Украине, но и во всем мире, - сказал он. - Я был единственным министром иностранных дел в мире, который пять лет назад участвовал в церемонии подписания "Авраамовых соглашений" в Вашингтоне. Эти соглашения были первым шагом, дающим реальную надежду на возвращение мирной и безопасной жизни народам Ближнего Востока. И теперь соглашение, которое смогли заключить накануне, является вторым удачным шагом".

Сийярто выразил надежду, что после "неудачных попыток, длившихся долгие десятилетия, это решение действительно может принести мир в Ближневосточный регион". "Я должен сказать вам, что мы также благодарны ему [Трампу], потому что именно благодаря ему ХАМАС освободил последнего венгерского заложника. Без него это было бы невозможно", - указал министр.

В рамках прошедшего в понедельник саммита Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства. 

