"Что не ваше, не трогайте". Сийярто - об использовании активов РФ для Киева

Глава МИД Венгрии отметил, что позиция Будапешта по этому вопросу "четкая"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил не трогать чужое, комментируя идею об использовании активов РФ на помощь Украине.

"Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

14 октября посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая попытка изъять суверенные активы РФ будут восприниматься как "воровство, незаконный шаг, идущий вразрез с существующими нормами международного права".

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.