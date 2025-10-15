Middle East Eye: Уиткофф может уйти с должности, чтобы заняться бизнесом

По мнению портала, соглашение о прекращении огня в секторе Газа стало "кульминацией краткой дипломатической карьеры спецпосланника президента США"

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Andrew Harnik/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может в скором времени покинуть администрацию Дональда Трампа, так как хочет сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Об этом сообщил 14 октября портал Middle East Eye со ссылкой на свои источники.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

По мнению портала, соглашение о прекращении огня в секторе Газа стало "кульминацией краткой дипломатической карьеры Уиткоффа", а его уход может поставить под сомнение планы США по активному участию в последующих этапах мирного проекта Трампа.

Американские и арабские дипломаты, по данным портала, сомневаются, что американский лидер будет действительно вовлечен, в частности, в вопрос соблюдения Израилем условий перемирия.

13 октября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе после освобождения заложников передал устные гарантии Трампа о том, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.

Как ранее сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, Уиткофф на встрече с представителями ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе подтвердил, что Трамп поддержал "все 20 пунктов мирного плана и позаботится, чтобы все они были выполнены". После совещания шеф Управления общей разведки Египта Хасан Рашад передал американцам, что палестинская сторона согласилась на сделку.