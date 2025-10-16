Euractiv: фон дер Ляйен может впервые отказать Трампу

Согласно источникам портала, глава ЕК заняла твердую позицию по экологическому соглашению, в отличие от США, которые угрожают санкциями тем странам, что поддержат инициативу ООН по сокращению выбросов парниковых газов

Редакция сайта ТАСС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Darko Vojinovic

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отказаться пойти на уступки Соединенным Штатам, поскольку Брюссель, в отличие от Вашингтона, поддерживает соглашение ООН по сокращению выбросов парниковых газов, выяснил портал Euractiv.

Согласно источникам портала, глава ЕК заняла твердую позицию по экологическому соглашению, в отличие от США, которые угрожают санкциями тем странам, что поддержат инициативу ООН.

В случае, если эта информация подтвердится, фон дер Ляйен впервые "бросит вызов администрации президента США Дональда Трампа", хотя ранее Евросоюз старался идти навстречу Вашингтону.

15 октября газета Financial Times сообщала, что Брюссель готов реализовывать свою климатическую и энергетическую повестку в отношениях с США напрямую с руководством штатов и бизнесом, минуя Белый дом. Европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз отказался делать исключения для компаний из США в сфере соблюдения норм, направленных на борьбу с изменением климата, для сообщества это будет означать пересечение "красных линий".