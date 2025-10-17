Telegraph: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет ударом для ЕС

Как считают авторы публикации, переговоры между президентами России и США в Венгрии укрепят позиции премьера Виктора Орбана на мировой арене

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет болезненным ударом для Евросоюза и усилит влияние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внутри сообщества. Такое мнение выразила британская газета The Telegraph.

"Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине и переживает из-за второстепенной роли, которую он сыграл в разработке мирного плана по [урегулированию конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в] Газе", - отмечается в материале.

Как считают авторы публикации, европейские дипломаты надеются на смену власти в Венгрии из-за того, что Орбан препятствует проведению политики ЕС, но переговоры между лидерами РФ и США в Будапеште только укрепят позиции премьера на мировой арене.

В четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.